США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану — СМИ

Соединенные Штаты совместно с Израилем подготовили план новой военной операции против Исламской Республики на случай срыва мирного процесса, пишет портал Axios.
Отмечается, что эскалация конфликта может произойти после промежуточных выборов в американский Конгресс в начале ноября.
"Без заключения сделки в последний момент возобновление наступательной операции с массированными бомбардировками представляется вероятным вскоре после промежуточных выборов"
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Как отметили источники, союзники готовят недельную кампанию, которая предполагает нанесение точечных ударов по ядерным объектам, энергетике и высшему руководству Ирана.
Аxios пишет, что для координации действий командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер провел переговоры с начальником Генштаба ЦАХАЛ генералом Эяль Замиром.
При этом, источники рассказали, что катарские и пакистанские посредники пытаются в настоящее время предотвратить обострение ситуации.
"Катар и Пакистан стараются убедить Тегеран пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на частичное снятие санкций"
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Они пытаются донести до Ирана, что "уступки — это единственная возможность предотвратить эскалацию конфликта", пишет портал.