США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану — СМИ

Axios: Вашингтон и Тель-Авив согласовали план новой военной операции против Тегерана на случай, если процесс урегулирования будет сорван.

Соединенные Штаты совместно с Израилем подготовили план новой военной операции против Исламской Республики на случай срыва мирного процесса, пишет портал Axios.

Отмечается, что эскалация конфликта может произойти после промежуточных выборов в американский Конгресс в начале ноября.

"Без заключения сделки в последний момент возобновление наступательной операции с массированными бомбардировками представляется вероятным вскоре после промежуточных выборов"

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Как отметили источники, союзники готовят недельную кампанию, которая предполагает нанесение точечных ударов по ядерным объектам, энергетике и высшему руководству Ирана.

Аxios пишет, что для координации действий командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер провел переговоры с начальником Генштаба ЦАХАЛ генералом Эяль Замиром.

При этом, источники рассказали, что катарские и пакистанские посредники пытаются в настоящее время предотвратить обострение ситуации.

"Катар и Пакистан стараются убедить Тегеран пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на частичное снятие санкций"

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Они пытаются донести до Ирана, что "уступки — это единственная возможность предотвратить эскалацию конфликта", пишет портал.