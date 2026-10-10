Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости оказывать поддержку европейским политикам, которые осознают безальтернативность диалога с Россией.

Появление в Европе политиков, которые понимают неизбежность контактов с Россией, необходимо поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере Владимиру Путину.

Песков напомнил, что сразу после этого разговора зазвучали от руководства стран Европы заявления о необходимости дальнейшего давления на Россию.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой настрой деструктивен и не даст никаких результатов.

"Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать"

- Дмитрий Песков