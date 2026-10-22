Водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск заработает летом

Власти планируют запустить водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск уже летом следующего года. Он будет снабжать водой порядка 900 тыс человек.
Строящийся водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск по плану начнет действовать летом будущего года, такое сообщение распространила пресс-служба администрации главы Дагестана.
"Водовод обеспечит водой около 900 тыс жителей и позволит отказаться от забора воды из канала им. Октябрьской революции"
- пресс-служба администрации главы Дагестана
Напомним, что водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск будет иметь протяженность 78 км. Его стартовой точкой будет Чиркейское водохранилище, завершаться труба будет в Рыбном озере в Каспийске.
Ввод водовода в эксплуатацию позволит обеспечивать питьевой водой столицу республики Махачкалу, Каспийск, поселок Ленинкент, село Агачаул.