Трамп и Эрдоган обсудили украинское урегулирование

Пресс-служба турецкого президента сообщила о том, что Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности содействовать российско-украинскому урегулированию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает администрация турецкого лидера.

Отмечается, что Эрдоган проинформировал американского коллегу о готовности Анкары поддержать усилия по возобновлению дипломатического урегулирования между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова поддержать усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и прекращению конфликта дипломатическим путем"

– пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана

Также лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также актуальные вопросы международной повестки.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара "продолжит работу над развитием турецко-американских отношений и приданием дополнительного импульса сотрудничеству во всех сферах в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2027 году".

Кроме того, он отметил, что Турция как часть Мекканского соглашения наряду с Пакистаном и Саудовской Аравией наблюдает за событиями, происходящими на Ближнем Востоке.

В частности, Анкара призывает к нормализации судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

В ходе разговора "Трамп поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики, а также пожелал успехов саммиту Организации тюркских государств", отметили в пресс-службе.