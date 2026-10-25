Ормузский пролив полностью разминирован – США

Американское военное командование выступило с опровержением сообщений иранских СМИ о подрывах на минах коммерческих судов, идущих через Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США опровергло публикации в иранских средствах массовой информации о том, что коммерческие суда подрываются на морских минах в Ормузском проливе.

Соответствующее сообщение размещено в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

"Все основные международно признанные маршруты прохода через Ормузский пролив очищены американскими силами от морских мин и остаются чистыми"

- CENTCOM

В сообщении подчеркивается, что на данный момент уже тысячи коммерческих судов воспользовались данными маршрутами без какого-либо ущерба для себя и продолжают это делать.