UFC выдвинул условие Царукяну для участия в титульном поединке

Арман Царукян рассказал, что ему нужно сделать, чтобы получить возможность сразиться за чемпионский пояс UFC. По его словам, руководство промоушена ждет от него победы в ближайшем поединке.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) гарантировало второму номеру рейтинга в легком весе Арману Царукяну, представляющему Армению и Россию, поединок за титул в случае победы над бразильцем Маурисио Руффи. Об этом сообщил сам Царукян.

"Я прилетел туда (в Лас-Вегас) и поговорил с Хантером Кэмпбеллом. Одно дело, когда менеджер передает тебе чужие слова. Но когда ты сидишь напротив человека и пожимаешь ему руку – значит, так и будет"

– Арман Царукян

Он подчеркнул, что у него был вариант подождать, однако лучшим исходом для себя он считает очередной бой, что позволит оставаться ему в тонусе, передает MMA Mania.

"Тем более в Лос-Анджелесе я просто обязан побеждать. Я знаю, что являюсь лучшим, так почему должен отказываться от боя? К тому же за этот поединок я получу хорошие деньги. Все отлично: и гонорар, и хайп, и статус главного претендента на пояс"

– Арман Царукян

Напомним, 19 сентября в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 331. Арман Царукян сразится в этот вечер с бразильцем Маурисио Руффи.