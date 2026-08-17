Иран опроверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ

Власти Ирана полностью отрицают заявления Объединенных Арабских Эмиратов о запуске двух баллистических ракет по территории страны. Об этом сообщило информационное агентство FARS.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал такие заявления нарушением принципов добрососедства и призвал учитывать деструктивные действия США и Израиля, подрывающие стабильность в регионе.
"Всем региональным сторонам необходимо избегать необоснованных обвинений в адрес Ирана"
- Эсмаил Багаи
Напомним, ранее Министерство обороны ОАЭ заявило о пуске двух баллистических ракет со стороны Ирана, одна из которых упала в территориальных водах страны, а другая — за их пределами. После этого инцидента вооруженные силы Эмиратов были переведены в состояние повышенной боевой готовности для отражения возможных угроз.