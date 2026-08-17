Вестник Кавказа

Иран готов к долговременной американской осаде

Вид на Тегеран
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Тегеран заявил, что не пойдет на уступки Вашингтону, если США продолжат придерживаться стратегии давления на Иран. Заявление прозвучало на фоне слов Трампа о постепенном "удушении" Ирана.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о бесперспективности плана США добиться уступок от Ирана через долговременное давление. 

"Американцы думают, что, давя на Иран сильнее, добьются уступок, которых никогда не было в соглашении. Бессенту и Хегсету это не по плечу. Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Ранее в МИД Ирана заявили об отказе от временного прекращения огня и стремлении к достижению полного завершения военных действий. Лидер США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, дал указание свернуть переговорный процесс и перейти к тактике "удушения" Тегерана. 

Отметим, что в середине июня Тегеран и Вашингтон договорились о постепенной деэскалации, подписав меморандум о взаимопонимании. Действие документа завершилось на днях.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
905 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.