Иран готов к долговременной американской осаде

Тегеран заявил, что не пойдет на уступки Вашингтону, если США продолжат придерживаться стратегии давления на Иран. Заявление прозвучало на фоне слов Трампа о постепенном "удушении" Ирана.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о бесперспективности плана США добиться уступок от Ирана через долговременное давление.

"Американцы думают, что, давя на Иран сильнее, добьются уступок, которых никогда не было в соглашении. Бессенту и Хегсету это не по плечу. Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Ранее в МИД Ирана заявили об отказе от временного прекращения огня и стремлении к достижению полного завершения военных действий. Лидер США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, дал указание свернуть переговорный процесс и перейти к тактике "удушения" Тегерана.

Отметим, что в середине июня Тегеран и Вашингтон договорились о постепенной деэскалации, подписав меморандум о взаимопонимании. Действие документа завершилось на днях.