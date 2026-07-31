Дагестан увеличил вложения в экологию более чем в 5 раз

​В Дагестане объем инвестиций бизнеса в экологию за год увеличился в 5,2 раза, однако регионоказался в десятке субъектов с наименьшими расходами в этой сфере.

Предприятия Дагестана в 2025 году инвестировали 111,4 млн рублей в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Такие данные представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

​Несмотря на рост финансирования в 5,2 раза, Дагестан занял восьмое место в десятке регионов с наименьшими тратами на экологию. В соседнем Ставропольском крае аналогичные расходы бизнеса рухнули на 80%, составив 477,9 млн рублей. Самые масштабные финансовые вливания зафиксированы в Красноярском крае (44,7 млрд рублей), а минимальные — в Костромской области (7,6 млн рублей).

​Всего в России предприятия направили на экологию рекордные 408,9 млрд рублей. Однако номинальный максимум не привел к фактическому росту, так как из-за инвестиционной инфляции в 9,3% реальный объем вложений сократился на 0,3%.

​В целом по стране больше всего средств направили предприятия обрабатывающей промышленности (178,4 млрд рублей) и сектор добычи полезных ископаемых (100,9 млрд рублей). На третьем месте оказалась сфера водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами, куда инвестировали 58,1 млрд рублей, а оставшаяся сумма распределилась между другими отраслям