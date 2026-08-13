Поставки российского зерна в Китай приблизились к рекорду

Россия на 30% нарастила поставки зерна в Китай за последние семь месяцев, в результате экспорт приблизился к рекорду, установленному в 2024 году.

Экспорт российского зерна в Китай в январе-июле вырос почти на треть и приблизился к рекордному показателю, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

Поставки выросли за семь месяцев на 31% и достигли 895 тыс. Экспортная выручка за указанный период составила $227 млн.

"Этот показатель стал вторым за всю историю наблюдений для семи месяцев. Максимальный объем за период с января по июль был зафиксирован в 2024 году: тогда поставки превысили 1 млн тонн и достигли $248 млн"

– Илья Ильюшин

Экспорт ячменя принес более $87 млн, кукурузы – более $55 млн, гречихи – около $45 млн, пшеницы – более $10 млн.

При этом поставки российской пшеницы в Китай увеличились по стоимости в 24 раза, ячменя – в 2,6 раза, овса – в 1,4 раза.