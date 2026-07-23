КБР получит более 32 млн рублей на благоустройство жилья

В Кабардино-Балкарию направили свыше 32 млн рублей для улучшения жилищных условий для 72 семей, рассказали в министерстве труда и социальной защиты КБР.

Более 70 семей Кабардино-Балкарии получили выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 32 млн рублей, заявил министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

Он пояснил, что до конца 2026 года планируется увеличить эту сумму до 60 млн рублей.

По его словам, на такую выплату имеют право многодетные семьи, где пять и более детей.

"На сегодняшний день уже 72 семьи подали заявление, их вопросы рассмотрены на межведомственной комиссии, и те семьи, у которых пять и более детей, имеют право на получение выплаты для улучшения жилищных условий"

– Тахир Тогузаев

Также он рассказал, что "до 1 января 2024 года эта выплата составляла 250 тыс рублей".

На сегодняшний день эта сумма увеличилась до 500 тыс рублей, отметил Тогузаев.

Кроме того, глава ведомства рассказал ТАСС о том, что в первые шесть месяцев текущего года "133 многодетные семьи Кабардино-Балкарии получили сертификаты на региональный материнский капитал".