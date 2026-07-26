Перевозчик сохранит на зиму поезд Москва – Новороссийск

Руководство первого в России частного железнодорожного перевозчика, компании "Гранд сервис экспресс", приняло решение сохранить на осенне-зимний период полюбившийся россиянам поезд Москва – Новороссийск.

Несмотря на то, что поезд, курсирующий по популярному маршруту Москва – Новороссийск, позиционировался как сезонный, руководство первой частной железнодорожной компании России "Гранд сервис экспресс", занимающейся пассажирскими перевозками в Крым и Севастополь, приняло решение сохранить его и в осенне-зимний период перевозок, сообщили в компании.

При этом изменятся его номер, расписание и частично – маршрут следования: поезд №158/157 будет отправляться из Москвы со 2 сентября по 14 ноября, а затем с 27 ноября по 10 января в 10:15 с Казанского вокзала и будет проходить через Краснодар, в эти дни он будет приходить в Новороссийск на следующий день в 15:10, передает ТАСС.

В обратном направлении поезд № 157/158 будет отправляться с 3 сентября по 14 ноября (кроме 12 октября), с 27 ноября по 11 января в 22:35, а в Москве его пассажиры будут через день в 4:20 утра, говорится в сообщении.

С 15 по 26 ноября поезд из Москвы будет курсировать под № 172: его отправление в 10:15 поезд проследует через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону и прибудет в Новороссийск на следующий день в 14:24.

Из Новороссийска поезд № 171 будет отправляться 13 октября, а также с 16 по 27 ноября в 02:20 с прибытием в Москву в 04:20-05:00 в зависимости от даты рейса.

В составе поезда пассажиров ждут комфортабельные и современные вагоны, добавили в компании.