Эрдоган настаивает на бесплатном проходе судов через Ормузский пролив

Проход гражданских судов через Ормузский пролив должен быть бесплатным, чтобы не вносить диссонанс в мировую экономику, торговлю и судоходство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Открытие Ормузского пролива окажет позитивное влияние на мировую экономику, а проход гражданских судов через него должен быть бесплатным и осуществляться без взимания каких-либо сборов, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сталкиваемся с проблемой, связанной с Ормузским проливом. Его закрытие является серьезной проблемой. Сейчас мировая торговля страдает, поскольку зависит от этого маршрута. Мы ожидаем прекращения этих нарушений мировой торговли"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Нынешняя блокировка водной артерии уже сильно сказывается на мировой экономике, а свободный проход по ней оказал бы позитивное влияние и на мировую торговлю, и на судоходство. Пролив нужно открыть, чтобы как можно быстрее восстановить ход мировых нефтяных потоков и предотвратить дальнейший застой на мировом рынке нефти, отметил турецкий лидер, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тегеран и Маскат согласовали маршрут в Ормузском проливе, который будет использоваться для судоходства. Иран и Оман планируют заключить временное соглашение на 60 дней, весь поток судов в направлении Персидского залива будет проходить по северному маршруту в Ормузе через воды Ирана. Весь поток из Персидского залива – по южному маршруту через территориальные воды Омана в координации с Ираном.