Эрдоган летит в Сирию в ожидании сделки с США по F-35

Турецкий лидер озвучил ближайшие внешнеполитические планы Анкары: укрепление связей с Дамаском, защита прав курдов, завершение сделки по F-35 с США и включение Египет в состав участников Мекканского соглашения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью "Аль-Джазире" объявил о подготовке официального визита в Сирию. Помимо переговоров о двусторонних отношениях Анкары и Дамаска после свержения президента Башара Асада в повестку дня будут включены турецкие инициативы по защиты прав сирийских курдов.

"Мы продолжим укреплять наши отношения с курдами и будем защищать их права в различных странах региона. Сирийские курды также получат свою долю мира и стабильности. В ближайшие дни я совершу визит в Сирию. Мы не оставим их в одиночестве и сделаем все возможное для поддержки стабильности страны"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер отметил, что Анкара пока не получила конкретики по завершению сделки с Вашингтоном по истребителям F-35, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обещал решить вопрос еще 7 июля. Эрдоган подчеркнул, что ждет от Трампа исполнения этого обещания.

Также Эрдоган анонсировал ожидаемое подключение Египта к Мекканскому соглашению о военном союзе между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном.

"Мекканское соглашение направило миру важное послание. Оно предусматривает совместные действия стран-участниц в случае, если одна из них подвергнется внешнему нападению. Документ подразумевает в будущем присоединение и других стран, в частности Египта"

– Реджеп Тайип Эрдоган