Вестник Кавказа

Хуситы ударили по объекту Saudi Aramco – СМИ

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
SABA: Йеменские хуситы нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по объекту саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Хуситы йеменского движения "Ансар Алла" при помощи беспилотников атаковали объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран, пишет информационное агентство SABA.

"Вооруженные силы Йемена (имеются в виду хуситы - прим. ТАСС) успешно атаковали объект Saudi Aramco в Наджране с применением беспилотника"

 — SABA

Как подчеркнул источник, представляющий йеменских хуситов, операция была проведена в ответ на нарушение суверенитета Йемена саудовской боевой авиацией.

Как пишет SABA, саудовские ВВС "вторглись в воздушное пространство над северо-восточной частью приграничной провинции Саада".

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