Хуситы ударили по объекту Saudi Aramco – СМИ

SABA: Йеменские хуситы нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по объекту саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco.
Хуситы йеменского движения "Ансар Алла" при помощи беспилотников атаковали объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран, пишет информационное агентство SABA.
"Вооруженные силы Йемена (имеются в виду хуситы - прим. ТАСС) успешно атаковали объект Saudi Aramco в Наджране с применением беспилотника"
— SABA
Как подчеркнул источник, представляющий йеменских хуситов, операция была проведена в ответ на нарушение суверенитета Йемена саудовской боевой авиацией.
Как пишет SABA, саудовские ВВС "вторглись в воздушное пространство над северо-восточной частью приграничной провинции Саада".