Кабардино-Балкария увеличит финансирование благоустройства до 600 млн рублей

Финансирование масштабных работ по благоустройству десятков общественных территорий в Кабардино-Балкарии в текущем году вырастет на 56% и составит 600 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии объем средств на благоустройство общественных пространств в текущем году увеличат на 56% до 600 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в социальной сети в пятницу.

"Всего в этом году запланировано обновление 38 общественных территорий, при этом работы на шести из них уже полностью завершены"

- Казбек Коков

Он также отметил, что особое внимание в текущем сезоне уделено трем проектам-победителям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на которые в общей сложности выделен 321 млн рублей.

Реализация этих проектов позволит создать в Нальчике крупнейший на юге России экстрим-парк с памп-треком, скейт-парком, зоной для паркура, скалодромом, амфитеатром, детской игровой площадкой и зоной отдыха.

Параллельно в Чегеме будет сформировано современное общественное пространство площадью 2,5 га с бульваром, зонами отдыха с прудом, детскими и спортивными площадками.

Кроме того, в Майском завершат первый этап обустройства парковой зоны площадью свыше 2 га. На этой территории появятся входная группа, аллея Героев России и новые места для отдыха. В целом же по Кабардино-Балкарии за период с 2019 по 2025 год масштабные работы по благоустройству охватили более 900 общественных пространств.