В ЦБ назвали сумму внешнего долга России

В Центробанке заявили, что внешний долг РФ вырос с начала года на $6,5 млрд.

Внешний долг России к началу июля составил свыше $300 млрд. Рост за год составил более $6,5 млрд, информирует Центробанк. По данным финрегулятора, увеличение за год составило более 2%.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 6,5 миллиарда долларов США, или на 2,1%. Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы"

– Центробанк

Отметим, что в состав внешнего долга страны включаются как государственные обязательства перед кредиторами, так и долги коммерческих структур и частных лиц. Отметим, что самый крупный внешний долг у США – свыше $35 трлн.