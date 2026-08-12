В Дагестане запустили первый проект агроагрегации

На территории Дагестана запустили первый проект агроагрегации для сбора фермерской продукции и формирования товарных партий с целью отправки в крупные торговые сети.

В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве, объединяющий продукцию небольших фермеров для подготовки к продаже. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

Инициативу запустили на базе кооператива "Дружба-2017" в Хасавюртовском районе. Предприятие принимает фрукты малых хозяйств для сортировки и упаковки, при этом кооператив уже начал прямые поставки по договору с сетью "Пятерочка", рассказал председатель Союза садоводов региона.

"На днях из Сулейман-Стальского района мы завезли продукцию, подготовили и отправили ее в торговую сеть. По Хасавюртовскому району собрали у ряда производителей продукцию, и нам предстоит до конца года поставить 1,5 тыс т сливы, винограда, хурмы и других фруктов"

- Сайдулла Орусханов

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью, обеспечит доступ к качественной отечественной плодовой продукции для потребителя и создаст дополнительный стимул к развитию сельского хозяйства в республике.