Вестник Кавказа

Иран и США продолжают переговоры через посредников

Башня Азади
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили, что непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются. Иранский посол подчеркнул, что дипломатия остается приоритетом.

Между Ираном и США продолжаются переговоры через посредников, рассказал посол Исламской Республики в Таиланде Насреддин Хейдари, пишет ТАСС.

"Переговоры через посредников продолжаются. Главный вопрос заключается в том, насколько добросовестно американская сторона намерена выполнять свои обязательства. Дипломатия остается нашим приоритетом, однако мы всегда готовы защитить свою родину"

– посол Ирана

Напомним, конфликт стартовал 28 февраля, 17 июня стороны подписали Исламабадский меморандум, однако с 8 июля удары США по Иран возобновились.

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