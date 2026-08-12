Иран и США продолжают переговоры через посредников

В МИД Ирана сообщили, что непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются. Иранский посол подчеркнул, что дипломатия остается приоритетом.
Между Ираном и США продолжаются переговоры через посредников, рассказал посол Исламской Республики в Таиланде Насреддин Хейдари, пишет ТАСС.
"Переговоры через посредников продолжаются. Главный вопрос заключается в том, насколько добросовестно американская сторона намерена выполнять свои обязательства. Дипломатия остается нашим приоритетом, однако мы всегда готовы защитить свою родину"
– посол Ирана
Напомним, конфликт стартовал 28 февраля, 17 июня стороны подписали Исламабадский меморандум, однако с 8 июля удары США по Иран возобновились.