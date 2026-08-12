Азербайджан обновит железную дорогу от Баку до границы России

Железная дорога Баладжары-Ялама будет модернизирована в Азербайджане. АБР приступил к подготовке проекта необходимых работ, они могут начаться в феврале будущего года.

В Азербайджане планируется провести ремонт линии Баладжары–Ялама, Азиатский банк развития (АБР) запустил процедуру отбора консультантов для оказания услуг по управлению проектом электрификации, а также модернизации систем сигнализации и телекоммуникаций на данном железнодорожном участке.

Примерная стоимость консультационного контракта составит $2,088 млн. Работы стартуют, по предварительным данным, 1 февраля 2027 года и продлятся 54 месяца.

На реализацию проекта АБР может выделить кредит в размере $325 млн, утвердить кредит банк может в июне будущего года. Изучение проекта кредитной организацией проводилось 26–30 января 2026 года.

Проект будет финансироваться совместно АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительством Азербайджана.

Отметим, что станция Баладжары – крупный железнодорожный узел в Азербайджане, она находится в Бинагадинском районе Баку. Станция Ялама расположена в одноименном поселке Хачмазского района Азербайджана, в 3-х км от государственной границы с Россией.

Линия Баладжары–Ялама имеет протяженность около 192 км и входит в международный транспортный коридор "Север-Юг".