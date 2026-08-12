Израиль обеспокоен темпами восстановления военного потенциала Ирана – СМИ

Иран может восстановить свой ракетный потенциал до уровня июня 2025 года уже в следующем году, считают в Израиле. По данным СМИ, там поражены, тем как в текущих условиях Исламская Республика сумела нарастить темпы производства ракет.

В руководстве армии и спецслужб Израиля шокированы тем, как быстро Ирану удается восстанавливать свой военный потенциал. Об этом сообщают информированные источники.

Эксперты из израильской армии долгое время полагали, что удары Израиля по Ирану отбросили военный потенциал Исламской Республики "на годы", пишет газета The Jerusalem Post.

Однако спустя четыре месяца после завершения основной кампании против Ирана официальные лица как в Армии обороны Израиля, так и в разведслужбе "Моссад" пришли к мнению, что Иран сумел осуществить чрезвычайно быстрый поворот во многих сферах, в том числе в отношении угрозы баллистических ракет.

JPost отмечает, что военное руководство Израиля признало, что Иран смог найти креативный способ сконцентрироваться на восстановлении ракетной программы и других выявленных угроз, пусть даже существенная часть страны все еще лежит в руинах.

Согласно оценке издания, если Ирану удастся наладить темпы производства ракет до 100-300 единиц в месяц, то уже к началу или середине 2027 года он восстановит свой ракетный арсенал уровня июня 2025 года. Если Исламская Республика сохранит эти темпы производства в дальнейшем, то в 2028 году ее ракетный потенциал снова станет серьезной угрозой для еврейского государства.