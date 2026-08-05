Молния оставила без света половину Абхазии

Половина Абхазии осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП, вызванной попаданием молнии – без света остались Сухум и западная часть страны, энергетики сейчас устраняют последствия чрезвычайного происшествия.

Большая часть Абхазии минувшей ночью снова осталась без электричества – причиной катаклизма стал удар молнии в опору ЛЭП в Очамчырском районе страны, сообщает "Черноморэнерго".

"После попадания молнии в опору линии электропередачи в селе Пакуаш произошло аварийное отключение линии 220 кВ. В связи с этим обесточены часть города Сухум и вся западная часть республики. К настоящему моменту точное место и причина аварии определены"

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Под отключение попали и все курортные города на западе республики - Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон. Специалисты РУП "Черноморэнерго" уже приступили к аварийно-восстановительным работам, они ведутся в непрерывном режиме, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сроки восстановления электроснабжения пока не называются, в организации пообещали периодически информировать население о ходе выполнения восстановительных работ.