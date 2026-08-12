В коалицию по защите Баб-эль-Мандебского пролива вошли 13 стран

К морской коалиции по защите Баб-эль-Мандебского пролива присоединились 13 стран. В частности, это сделали Турция, Иордания, Катар, Кувейт и Пакистан.

К многонациональной морской оборонной коалиции, созданной Саудовской Аравией для обеспечения безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, присоединилась 13 стран. Об этом сказано в сообщении, распространенном Минобороны королевства по итогам прошедшего в Джидде заседания.

"Число стран, подписавших совместное заявление, достигло 15, при этом 13 государств завершили внутригосударственные процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о присоединении к ней, что представляет собой фактический старт коалиции и ее переход к этапу институционального и оперативного функционирования"

– саудовское ведомство

Во встрече, прошедшей на базе Западного флота, участвовали представители 39 стран. Командующим коалицией назначен представитель Саудовской Аравии, его заместителем в первом цикле будет представитель Пакистана.

На встрече также была определена штаб-квартира и утвержден логотип объединения.

По данным Al Jazeera, к альянсу на данный момент присоединилась Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Пакистан, Сомали, Судан и Турция.