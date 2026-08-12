Вестник Кавказа

Мужчина пострадал в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе

Мужчина пострадал в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной минный инцидент случился в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе. На этот раз там пострадал мужчина 1953 года рождения.

В Азербайджане подорвался на мине житель села Гайнаг Тертерского района. Об этом сказано в заявлении МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Инцидент случился в Кельбаджарском районе. Уточняется, что пострадавший 1953 года рождения. Он получил ранения, когда пас скот на неочищенной от боеприпасов территории.

Кеяльбаджарская районная прокуратура уже приступила к расследованию произошедшего.

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