Мужчина пострадал в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе

Очередной минный инцидент случился в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе. На этот раз там пострадал мужчина 1953 года рождения.

В Азербайджане подорвался на мине житель села Гайнаг Тертерского района. Об этом сказано в заявлении МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Инцидент случился в Кельбаджарском районе. Уточняется, что пострадавший 1953 года рождения. Он получил ранения, когда пас скот на неочищенной от боеприпасов территории.

Кеяльбаджарская районная прокуратура уже приступила к расследованию произошедшего.