Вестник Кавказа

Переговоры США и Ирана в закрытом формате продолжаются – посол

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Посол Пакистана в Москве рассказал о том, что дипломатические консультации Тегерана и Вашингтона продолжаются прямо сейчас при участии посредников. Отмечается, что переговоры остаются закрытыми.

Иран и США ведут переговоры в закрытом формате практически без перерыва, такое заявление сделал посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

По его словам, консультации об урегулировании проходят "прямо сейчас" и прогресс уже имеется.

Однако, как пишет ТАСС, посол не стал комментировать вопрос о том, проходят ли встречи иранских и американских переговорщиков в Исламабаде.

Тирмизи отметил, что "это не публичная информация, но посредники работают над этим".

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