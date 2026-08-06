В турецком Фетхие полностью выгорела прогулочная яхта - СМИ

Сегодня днем в курортном Фетхие на юго-западе Турции крупный пожар охватил прогулочную яхту с туристами, на которой находились 115 человек – люди спаслись, прыгая в воду, яхта выгорела дотла.

Сегодня днем во время морской прогулки по Эгейскому морю в турецком курортном Фетхие на юго-западе страны вспыхнула большая прогулочная яхта, на которой находились 115 туристов, в том числе дети, сообщают турецкие СМИ.

Огонь вспыхнул на камбузе (кухне) судна, но быстро охватил все палубные надстройки – пассажирам пришлось спасаться от пожара, прыгая в воду. На помощь людям оперативно прибыли сотрудники служб охраны и безопасности, которые эвакуировали людей на берег.

Судно практически полностью выгорело, но, к счастью, по предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших. Были ли на яхте российские туристы, пока не сообщается.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания.