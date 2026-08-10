США подвела разведка – Аракчи

Аббас Аракчи назвал провальную работу американских разведывательных служб главной причиной серьезных стратегических просчетов США в ходе военной кампании против Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провалы американских разведслужб стали главной причиной ошибок, допущенных США в ходе текущего вооруженного конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

​"США долгое время неверно оценивали ситуацию из-за провалов в работе разведки. Война с Ираном стала ярким тому примером. Теперь США допустили еще больший просчет применительно к ситуации вокруг Ормузского пролива. Хуже фейковых новостей может быть только фейковая разведка"

- Аббас Аракчи

​Ранее 10 августа президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявлял, что Вашингтон ошибся в оценке внутриполитической обстановки в стране из-за излишнего доверия к данным искусственного интеллекта и другим необъективным источникам.

​Отметим, США и Израиль ведут войну против Ирана с 28 февраля. Несмотря на июньский меморандум о всеобъемлющем прекращении огня, подписанный при посредничестве Исламабада, 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары по республике, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей в районе Ормузского пролива.