Посол России и замгендиректора МИД Израиля обсудили важность диалога

Рабочая встреча состоялась сегодня между российским послом в Израиле Анатолием Викторовым и заместителем гендиректора МИД Израиля Ювалем Фуксом.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов и заместитель генерального директора министерства иностранных дел Израиля Юваль Фукс в среду провели очередную рабочую встречу, такое сообщение распространила пресс-служба российской дипмиссии.

"В ходе беседы была подтверждена важность поддержания российско-израильского диалога, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, а также рассмотрены практические вопросы двустороннего взаимодействия"

– посольство России в Израиле

Российский дипломат обратил внимание собеседника на вопрос обеспечения прав РФ на объекты недвижимости в Святой земле, отметил необходимость защиты русской православной общины в Израиле от посягательств, которые могут осуществляться радикальными элементами.

Участники встречи также вновь заявили о неизменности подходов Москвы и Тель-Авива к борьбе с героизацией нацизма и нацистских преступников.

Викторов и Фукс рассмотрели и вопросы, касающиеся голосования на территории Израиля на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.