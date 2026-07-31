Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 18%

Инвестиции иностранного бизнеса в экономику АР выросли на 18% в этом году. Суммарный объем вложений составил $1,4 млрд.

Иностранные инвестиции в экономику АР за первые шесть месяцев года выросли на 18%, достигнув отметки в 2,4 млрд манатов ($1,4 млрд), передает ЦБ Азербайджана.

По данным финрегулятора, за первое полугодие вложения от иностранных инвесторов составили около 26% от общего объема инвестиций.

Отметим, что за первое полугодие в основной капитал АР инвестировали свыше 9 млрд манатов. Это почти на 14% превысило показатели прошлого года. Заметно выросли инвестиции в нефтегазовый сектор, достигнув отметки в 3 млрд манатов. Свыше 6 млрд манатов было вложено в сектора, не связанные с добычей углеводородов.