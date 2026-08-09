Вестник Кавказа

Россия ждет роста числа наблюдателей в ЕАЭС

Россия ждет роста числа наблюдателей в ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени Евразийский экономический союз ждет расширение на уровне наблюдателей, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Россия допускает скорое расширение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это произойдет за счет расширения числа стран-наблюдателей, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Сейчас еще может добавиться несколько стран-наблюдателей. Это не возлагает обязательств что-то делать ни на одну, ни на другую сторону. Это, скорее, шаг к углублению сотрудничества, но не к вхождению в этот союз и соблюдению всех наднациональных правил"

- Александр Панкин

Что касается перспектив расширения объединения именно за счет полноправного членства, то они не просматриваются, уточнил Панкин, пишут "Известия".

Также дипломат посетовал на то, что Евросоюз предпринимает огромные усилия для того, чтобы разобщить ЕАЭС: на разных площадках они рекламируют и обещают то, что вряд ли когда-то будет выполнено с их стороны, тем самым всячески пытаясь перебить взаимодействие стран-участниц объединения, добавил Александр Панкин.

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