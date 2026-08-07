В Ингушетии отреставрируют разрушающийся средневековый башенный комплекс

В горном районе Ингушетии планируют восстановить уникальный средневековый комплекс "Башни двух соперниц", который сейчас находится под угрозой полного разрушения.

В Ингушетии специалисты подготовят проект реставрации архитектурного комплекса "Башни двух соперниц (жен)", находящегося под угрозой обрушения. Об этом сообщили в комитете государственной охраны объектов культурного наследия республики.

В ведомстве пояснили, что перед началом восстановительных работ, намеченных на 2027 год, пройдут научные и историко-культурные изыскания. Будущий проект учтет ранее выявленную утрату кровли и разрушение каменной кладки стен для максимального сохранения памятника.

Средневековое укрепление "Шин энгара г1ала" расположено на отроге Скалистого хребта и состоит из двух башен, объединенных каменной оборонительной стеной. Согласно местным легендам, замок возвели для защиты своих сыновей две дружные жены погибшего в сражении воина.

Накануне волонтеры и сотрудники регионального министерства культуры расчистили ведущую к объекту туристическую тропу от мусора и зарослей. В ходе уборки прилегающей территории участники экологической акции обнаружили неизвестные ранее каменную стелу и склеп.