В столице Грузии появится новое жилое пространство

Власти грузинской столицы приняли решение застроить жилыми зданиями территории бывших шелковой и табачной фабрик, а также восстановить крупнейший плавательный комплекс "Лагуна Вере".

Грузинская компания DMG Group объявила о покупке территорий бывших шелковой и табачной фабрик, а также крупнейшего в Тбилиси бассейна "Лагуна Вере" с целью восстановления территорий, которые на протяжении многих лет оставались неиспользуемыми, и их интеграции в городскую среду. Компания готова инвестировать в масштабный проект до 1 млрд лари ($383 млн).

"На территориях бывших шелковой и табачной фабрик предполагается создать новые объекты, в том числе жилые дома. Архитектурную концепцию проекта разработает известная испанская студия Bofill Taller de Arquitectura"

- сообщение

Одним из главных этапов проекта будет восстановление первого на Кавказе водно-спортивного комплекса "Лагуна Вере", некогда соответствовавшего международным стандартам – при этом в компании намерены не только сохранить его историческую функцию, но и восстановить около 1 га рекреационной зоны и дополнить ее новыми зелеными насаждениями, передает Sputnik Грузия.

У жителей Тбилиси высокий интерес к этой территории, и после уточнения деталей проекта DMG Group готова максимально прозрачно информировать общественность о его реализации, заявили в компании.