Вестник Кавказа

Москва открыта к диалогу по урегулированию на Украине с учетом своих интересов – МИД РФ

Москва открыта к диалогу по урегулированию на Украине с учетом своих интересов – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Галузин указал, что российская сторона выступает за политико-дипломатический путь решения украинского конфликта, но с полным учетом собственных государственных интересов.

Россия открыта к любым конструктивным предложениям по урегулированию конфликта на Украине, соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

При этом он подчеркнул, что эти предложения обязательно должны учитывать реализацию интересов российской стороны.

Также Галузин отметил, что "политико-дипломатический путь решения украинского кризиса всегда являлся и является для нас предпочтительным".

Он напомнил, что предыдущие контакты Киева и Москвы при участии посредников в стамбульском и женевском форматах "забуксовали не по вине РФ".

"Принципы и подходы РФ, на которых должно строиться долгосрочное и справедливое урегулирование, не претерпели изменений. Они были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года в ходе выступления в МИД России. Мы открыты к любым конструктивным предложениям, которые учитывали бы эти продиктованные объективной действительностью позиции и законные интересы безопасности нашей страны"

– Михаил Галузин

Замминистра иностранных дел РФ обозначил, что российская сторона остается привержена договоренностям, достигнутым год назад в Анкоридже, пишет ТАСС.

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