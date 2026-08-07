Турция сняла ограничения на проход судов в Черное море – СМИ

Bloomberg: власти Турции снова пропускают суда в Черное море через пролив Дарданеллы. Ранее Турция ограничила проход кораблей на фоне угроз в Черном море.

Турция в полном объеме пускает суда в акваторию Черного моря через пролив Дарданеллы, передает Bloomberg.

По данным СМИ, пролив Дарданеллы вчера пересек нефтяной танкер Aegean Dream, который стоял без движения три дня. Судно следовало в Новороссийск. В воскресенье через пролив прошло судно Mehmet Kahveci A, его финальной точкой маршрута также числится российский порт.

Ранее Bloomberg сообщал, что Турция начала останавливать суда на фоне дестабилизации ситуации для судоходства в Черном море.