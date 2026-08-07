В дерби двух "Динамо" победило московское

Махачкалинское "Динамо" играло сегодня на выезде с московскими одноклубниками. Победу в матче одержали хозяева поля.

В Москве только что завершился матч 3-го тура чемпионата России по футболу между столичным и махачкалинским "Динамо". Победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Счет открыт на 77-й минуте полузащитник москвичей Тимофей Маринкин. На 79-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. На 81-й минуте нападающий махачкалинских динамавцев Гамид Агаларов сократил отставание в счете, однако на 93-й минуте финальную точку в матче поставил полузащитник хозяев Антон Миранчук.

Махачкалинское "Динамо" сыграет в 4-м туре в гостях против самарских "Крыльев Советов". Московское "Динамо" встретится в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Оба матча состоятся 16 августа.