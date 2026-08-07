СКЖД увеличила объем перевозки грузовых контейнеров почти на 7%

Объем перевозок грузовых контейнеров вырос на 7% на СКЖД в июле. Всего в этом году перевезли свыше 325 тыс т грузов.

Северо-Кавказская железная дорога почти на 7% нарастила объем перевозок грузовых контейнеров в годовом измерении в июле этого года.

За месяц железнодорожным транспортом было перевезено 16 тыс контейнеров, информирует пресс-служба магистрали.

Сообщается, что по маршруту магистрали отправили почти 80 тыс т грузов, это почти на 4% превысило показатели прошлого года.

Всего в этом году на СКЖД перевезли свыше 111 тыс контейнеров. Это на 6,6% превысило результаты 2025 года. Суммарно поезда СКЖД транспортировали более 325 тыс т грузов.