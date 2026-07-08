Вестник Кавказа

В Дагестане создадут цифровой переводчик для национальных языков республики

В Дагестане создадут цифровой переводчик для национальных языков республики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переводчик национальных языков создадут в Дагестане. Власти региона приглашают принять участие в проекте носителей шести национальных языков республики.

В Дагестане планируют оцифровать национальные языки республики для интеграции с переводчиком "Яндекса". Минцифры республики создало бот по созданию корпусов национальных языков.

Власти республики ищут поиск носителей языков, которые примут участие в озвучке. Участникам предстоит пройти несколько уровней в формате теста.

В настоящее время бот работает на шести национальных языках – аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском и табасаранском. Принять участие в проекте могут все желающие.

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