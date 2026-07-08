В Дагестане создадут цифровой переводчик для национальных языков республики

Переводчик национальных языков создадут в Дагестане. Власти региона приглашают принять участие в проекте носителей шести национальных языков республики.
В Дагестане планируют оцифровать национальные языки республики для интеграции с переводчиком "Яндекса". Минцифры республики создало бот по созданию корпусов национальных языков.
Власти республики ищут поиск носителей языков, которые примут участие в озвучке. Участникам предстоит пройти несколько уровней в формате теста.
В настоящее время бот работает на шести национальных языках – аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском и табасаранском. Принять участие в проекте могут все желающие.