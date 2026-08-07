Многие страны заинтересовались Мекканским союзом – Фидан

Мекканский союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана привлекает некоторые страны, такое заявление сделал в интервью агентству Anadolu глава турецкого МИД Хакан Фидан.
По его словам, в том числе, речь идет и о Египте.
"Ряд стран проявляют интерес к союзу"
— Хакан Фидан
Также он пояснил, что обязательства стран, подписавших Мекканское соглашение о совместной обороне, совпадают с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне.
По словам Фидана, по своей сути это положение является тем же самым.
"Технически то же самое. Вы заключаете пакт о безопасности, это налагает обязательство на страны, подписавшие соглашение"
— Хакан Фидан
Глава турецкого внешнеполитического ведомства пояслил, что это необходимо для обеспечения мира и стабильности в регионе.
"Для решения проблемы нестабильности в регионе был необходим оборонный альянс. Работа по подготовке соглашения велась 2 года и 8 месяцев"
— Хакан Фидан