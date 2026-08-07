Многие страны заинтересовались Мекканским союзом – Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил о том, что некоторые страны мира, в число которых входит и Египет, проявляют интерес к союзу Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

Мекканский союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана привлекает некоторые страны, такое заявление сделал в интервью агентству Anadolu глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По его словам, в том числе, речь идет и о Египте.

"Ряд стран проявляют интерес к союзу"

— Хакан Фидан

Также он пояснил, что обязательства стран, подписавших Мекканское соглашение о совместной обороне, совпадают с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне.

По словам Фидана, по своей сути это положение является тем же самым.

"Технически то же самое. Вы заключаете пакт о безопасности, это налагает обязательство на страны, подписавшие соглашение"

— Хакан Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства пояслил, что это необходимо для обеспечения мира и стабильности в регионе.

"Для решения проблемы нестабильности в регионе был необходим оборонный альянс. Работа по подготовке соглашения велась 2 года и 8 месяцев"

— Хакан Фидан