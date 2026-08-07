Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу – Аракчи

Власти Ирана и Омана близки к договоренности по Ормузскому проливу. На время переговоров будет запущен временный маршрут пересечения пролива.

Тегеран и Маскат продолжают работу над соглашением по Ормузскому проливу. Стороны продвинулись в этом вопросе, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Переговоры с Оманом по правовому механизму управления Ормузским проливом и определению маршрута движения судов продолжаются. Мы очень близки к соглашению, однако открытие пролива зависит и от других условий, включая устранение последствий допущенных США нарушений Исламабадского меморандума"

– Аббас Аракчи

Как отметил глава иранского дипведомства, старая система разделения маршрутов не соответствует интересам Ирана. Сторонам необходимо проработать новую схему пересечения пролива. На временной основе предполагается запустить временный маршрут.

По словам Аракчи, Иран и Оман провели консультации на уровне военных и военно-морских представителей.