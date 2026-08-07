Вестник Кавказа

В Баку пройдет конференция аналитических центров ОТГ

Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В середине сентября столица Азербайджана станет площадкой проведения конференции аналитических центров стран ОТГ. Планируется обсудить вопросы развития экономического взаимодействия, перспективы Среднего коридора и другие вопросы.

16 сентября Баку примет II Международную конференцию ведущих национальных аналитических центров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

На мероприятии выступят руководители ведущих аналитических центров, представители государственных структур, а также академических кругов. Также ожидаются представители финансовых институтов и делового сообщества государств-членов и наблюдателей ОТГ. 

Конференция откроется выступлением заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева. 

В фокусе внимания сторон будут вопросы развития Среднего коридора, экономической интеграции, торговли, инвестиций, цифровой экономики.

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