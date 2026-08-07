Вестник Кавказа

Глава Минфина США назвал возможную дату нового соглашения с Ираном

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Скотт Бессент допустил, что США и Иран могут договориться о перемирии на выходных. Предполагаемые договоренности будут актуальны месяц или два.

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что новое соглашение о прекращении огня с Ираном может быть заключено 8 августа. 

По словам главы ведомства, новое соглашение предусматривает прекращение огня на срок от месяца до двух. Также Вашингтон и Тегеран могут договориться об открытии Ормузского пролива. При этом пролив, по словам Бессента, более не будет играть прежнюю роль, так как стал рычагом давления Тегерана. 

Как отметил Бессент, поставки энергоресурсов будут осуществляться по альтернативным маршрутам.

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