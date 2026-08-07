"Росатом" начал переговоры о продаже доли в АЭС "Аккую" инвесторам

Компания "Росатом", которая занимается строительством АЭС "Аккую", намерена продать долю в проекте стороннему инвестору. Предполагается передать порядка 49% акций.

"Росатом" активизировал переговорный процесс вокруг продажи доли в АЭС "Аккую" в Турции сторонним инвесторам. По данным СМИ, "Росатом" готов передать до 49% акций, в том числе нескольким компаниям.

Согласно договоренностям 2010 года между Москвой и Анкарой, российская компания в рамках проекта сохраняет контрольный пакет, который составляет как минимум 51% акций.

Информации о возможных покупателях пока нет. Ранее возможным инвестором назывался турецкий предприниматель Ахмет Чалык, сообщают "Известия".