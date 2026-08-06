Вестник Кавказа

Мирзиеев пригласил Трампа в Узбекистан

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидер Узбекистана пригласил американского президента с визитом в Ташкент.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с развитием отношений двух стран, передает пресс-служба главы центральноазиатской республики. 

"С удовлетворением подчеркнута последовательная реализация всех достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства"

– пресс-служба 

Шавкат Мирзиеев пригласил Дональда Трампа совершить визит в Узбекистан в любое удобное время. 

Отметим, что в конце июня Ташкент и Вашингтон достигли договоренностей в сфере торговли. Стороны согласовали либерализацию тарифной политики, а также подтвердили настрой на продолжение диалога по вопросу вступления Узбекистана в ВТО.

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