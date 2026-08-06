Мирзиеев пригласил Трампа в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с развитием отношений двух стран, передает пресс-служба главы центральноазиатской республики.
"С удовлетворением подчеркнута последовательная реализация всех достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства"
– пресс-служба
Шавкат Мирзиеев пригласил Дональда Трампа совершить визит в Узбекистан в любое удобное время.
Отметим, что в конце июня Ташкент и Вашингтон достигли договоренностей в сфере торговли. Стороны согласовали либерализацию тарифной политики, а также подтвердили настрой на продолжение диалога по вопросу вступления Узбекистана в ВТО.