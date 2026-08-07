Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения уже видят ощутимые плоды мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил особое значение подписания Совместной декларации между Баку и Ереваном в Вашингтоне и заявил о том, что страны уже ощущают благотворное влияние мира.

Азербайджан и Армения за последний год предприняли множество шагов для развития двусторонних отношений, такое заявление сделал президент АР Ильхам Алиев.

Об этом он сообщил в письме, адресованном американскому коллеге Дональду Трампу.

Как подчеркнул азербайджанский лидер, и Баку, и Ереван уже "наблюдают ощутимые плоды мира в экономической, торговой и других сферах".

"Были сняты ограничения на перевозку грузов из Азербайджана в Армению, а азербайджанские нефтепродукты, наряду с зерном и другими товарами из третьих стран, теперь перевозятся транзитом через территорию Азербайджана для экспорта в Армению"

— Ильхам Алиев

Президент отметил, что обе стороны настроены на продолжение сотрудничества и будут укреплять эти достижения во имя будущего.

Также Ильхам Алиев особо отметил вклад американской стороны в процессе достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Он поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа и заявил о том, что связи Баку и Вашингтона в "настоящее время достигли наивысшего уровня за всю 34-летнюю историю наших дипломатических отношений".

"От своего имени и от имени народа Азербайджана я вновь выражаю Вам искреннюю признательность за это историческое достижение, а также за Ваш неоценимый вклад в установление и дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства"

— Ильхам Алиев

Как написал азербайджанский лидер в письме президенту США, Вашингтонский саммит 2025 года имеет огромное значение для всего Южного Кавказа, поскольку заложил основу для мира между Азербайджаном и Арменией.

"Год назад, взяв на себя эту историческую ответственность, Вы добились переломного момента в деле достижения прочного мира на Южном Кавказе и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией"

– Ильхам Алиев

По словам Ильхама Алиева, с того дня была открыта новая глава мира, устойчивого развития и сотрудничества на Южном Кавказе.

Кроме того, президент Азербайджанской Республики особо выделил роль и значение проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) для всего региона.

Он обладает огромным потенциалом для развития многостороннего экономического сотрудничества, считает Ильхам Алиев.

"Я вновь выражаю Вам глубокую признательность за Ваше решительное лидерство в продвижении мирной повестки дня в нашем регионе"

— Ильхам Алиев

Как заверил президент Азербайджана, общество, уже адаптируется к сформировавшейся в регионе мирной атмосфере.