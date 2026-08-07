Вестник Кавказа

Условия открытия Ормузского пролива озвучили в Иране

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Высокопоставленный иранский чиновник рассказал, какие условия должны быть выполнены для открытия Ормуза. По его словам, одно из них – прекращение угроз со стороны США.

Иран откроет Ормузский пролив только после выполнения Соединенными Штатами ряда условий. Об этом сообщил Мохаммад Багер Зольгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны (ВСНБ).

"Ормузский пролив не откроется, пока США не скорректируют свой курс и не прекратят угрожать Исламской Республике"

– Мохаммад Багер Зольгадр

По словам высокопоставленного иранского чиновника, для открытия Ормуза также необходимы завершение всех боевых действий против Ирана, отмена санкций и морской блокады, вывод сил США из районов вокруг Ирана и выплата компенсаций.

Накануне один из представителей вооруженных сил Ирана сообщил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если не признает полной контроль Исламской Республики над Ормузом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
2505 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.