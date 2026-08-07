Условия открытия Ормузского пролива озвучили в Иране

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал, какие условия должны быть выполнены для открытия Ормуза. По его словам, одно из них – прекращение угроз со стороны США.

Иран откроет Ормузский пролив только после выполнения Соединенными Штатами ряда условий. Об этом сообщил Мохаммад Багер Зольгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны (ВСНБ).

"Ормузский пролив не откроется, пока США не скорректируют свой курс и не прекратят угрожать Исламской Республике"

– Мохаммад Багер Зольгадр

По словам высокопоставленного иранского чиновника, для открытия Ормуза также необходимы завершение всех боевых действий против Ирана, отмена санкций и морской блокады, вывод сил США из районов вокруг Ирана и выплата компенсаций.

Накануне один из представителей вооруженных сил Ирана сообщил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если не признает полной контроль Исламской Республики над Ормузом.