"Росатом" начал возвращать специалистов на АЭС "Бушер"

Глава "Росатома" сообщил о возвращении ряда российских специалистов на АЭС "Бушер". В ближайшее время туда прибудет следующая группа сотрудников.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" начала возвращать специалистов на атомную электростанцию "Бушер". Об этом рассказал 9 августа глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что к настоящему времени на площадку иранской АЭС прибыли пять человек. Таким образом, общая численность российских специалистов там достигла 25 человек.

"Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач"

– Алексей Лихачев

Он подчеркнул, что следующая группа сотрудников должны прибыть на место в течение ближайших двух недель. По словам Лихачева, это произойдет, если не случится очередной эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Он уточнил, что в составе группу будет несколько десятков человек.

"Если все пойдет хорошо – уже осенью мы доведем численность нашего персонала на проекте до 100 человек. Конечно, в наших планах как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из исламской республики. Но возвращение к довоенным параметрам возможно только после фиксации окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий"

– глава "Росатома"

Лихачев также заявил, что сейчас на самой площадке продолжается сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков №2 и 3, а также развернуты подготовительные работы на гидротехнических объектах.