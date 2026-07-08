Вестник Кавказа

США и Израиль ударили по военной базе возле Бушера

Карта Ирана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
США и Израиль ударили по военной базе в окрестностях Бушера. Информации о последствиях атаки пока нет.

Губернатор иранского остана Бушер Эхсан Джаханян заявил об ударе войск США и Израиля по военной базе в районе города Бушер, его слова приводит агентство IRNA. 

Глава региона подтвердил поступившую ранее информацию о взрывах возле Бушера, однако сообщил, что это были звуки работы ракетных систем ПВО. Союзники – США и Израиль – поразили военную базу на окраине города. 

"Она была поражена снарядом, выпущенным США и Израилем"

– Эхсан Джаханян

Отметим, что ранее появилась информация о взрывах в городах Бушер, Чогадак и Конарак.

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