Иран приостановил переговоры с США – источник

Власти Ирана, как сообщил источник, приняли решение о приостановке посвященных окончательному урегулированию переговоров с США.

Руководство Исламской Республики Иран временно останавливает переговорный процесс с Вашингтоном, посвященный окончательному урегулированию, сообщил высокопоставленный источник в ИРИ.

"Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США"

– источник

Он предупредил, что если США пойдут на какие-либо новые военные действия, то они получат еще более решительный и серьезный отпор со стороны Тегерана, пишет ТАСС.

Источник также добавил, что Америка действует в нарушение своих же обязательств: в частности, вопреки пункту 5 Исламабадского соглашения, США попытались ввести в оборон неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе. Тегеран выступил против, а также не стал предоставлять разрешение на транзит по небезопасным неиранским маршрутам.

Помимо этого, отметил источник, США атаковали южные острова Ирана, в ответ на что ИРИ нанесла серьезные ответные удары по американским позициям в регионе.