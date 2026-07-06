Вестник Кавказа

КСИР сообщил об ударах по военным объектам США в Персидском заливе

КСИР сообщил об ударах по военным объектам США в Персидском заливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили о нанесении серии военных ударов по 85 объектам, расположенным на территории американских военных баз в Бахрейне и Кувейте в районе Персидского залива.

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о нанесении ударов по 85 объектам на военных базах США в Бахрейне и Кувейте. Соответствующую информацию передают иранские государственные СМИ.

Представители КСИР уточнили, что целями военно-морских и военно-воздушных сил стали база 5-го оперативного флота ВМС США и авиабаза Али Аль-Салем.

В заявлении отмечается, что операция стала ответом на американскую воздушную атаку в среду на прибрежные базы и невоенные объекты в южной иранской провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.

Напомним, ранее 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о поражении более 80 целей на территории Ирана в ответ на нападения исламской республики на коммерческие суда в Ормузском проливе.

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