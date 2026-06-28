В Иране назвали условие для старта переговоров по окончательной сделке с США

Переговоры по окончательной сделке с США будут невозможны в случае дальнейшего давления и угроз со стороны Вашингтона, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся при продолжении угроз Вашингтона. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

​"Миллионы гордых иранцев собрались, чтобы почтить великого аятоллу Хаменеи и его наследие. Ни они, ни наши храбрые вооруженные силы не поддаются угрозам. Параграф 13 меморандума о взаимопонимании ясно указывает: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжатся. Уважайте свою подпись"

- Аббас Аракчи

​Напомним ранее в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о прекращении военного конфликта, идущего с 28 февраля. Соглашение при ключевом посредничестве Пакистана и Катара четко регламентирует сроки снятия американской морской блокады, а также возобновления иранского судоходства в Ормузском проливе.